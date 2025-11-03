Ausblick: Trex legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Trex wird am 04.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 21 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,568 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 53,51 Prozent erhöht. Damals waren 0,370 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal soll Trex nach den Prognosen von 20 Analysten 301,7 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 29,10 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 233,7 Millionen USD umgesetzt worden.

Die Erwartungen von 21 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,22 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 2,09 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 20 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 1,23 Milliarden USD, gegenüber 1,15 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at