Ausblick: Trican Well Service zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Trican Well Service präsentiert am 13.05.2024 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel.

5 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,159 CAD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,200 CAD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite soll Trican Well Service 6 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 284,3 Millionen CAD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 4,29 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Trican Well Service 297,0 Millionen CAD umsetzen können.

Die Prognosen von 8 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 0,485 CAD, gegenüber 0,560 CAD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 9 Analysten durchschnittlich 962,7 Millionen CAD im Vergleich zu 972,7 Millionen CAD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at