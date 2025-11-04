Ausblick: Trinity Capital legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Trinity Capital wird am 05.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2025 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 8 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,526 USD. Dies würde einem Zuwachs von 22,33 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Trinity Capital 0,430 USD je Aktie vermeldete.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 6 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 55,07 Prozent auf 74,5 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Trinity Capital noch 48,0 Millionen USD umgesetzt.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 8 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 2,10 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 2,10 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 4 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 287,6 Millionen USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 228,4 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at