Ausblick: Trip Com Group vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Trip Com Group wird am 26.08.2024 die Bilanz zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal präsentieren.

In Sachen EPS gehen 16 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 5,62 HKD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Trip Com Group noch 1,08 HKD je Aktie eingenommen.

Trip Com Group soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 13,78 Milliarden HKD abgeschlossen haben – davon gehen 19 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 9,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12,56 Milliarden HKD erwirtschaftet worden waren.

Für das Fiskaljahr rechnen 33 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 23,35 HKD, gegenüber 16,79 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 37 Analysten durchschnittlich auf 56,67 Milliarden HKD geschätzt, nachdem im Vorjahr 49,18 Milliarden HKD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at