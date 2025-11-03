Ausblick: trivago präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

trivago stellt am 04.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Die Prognosen von 5 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,020 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei trivago noch ein Verlust pro Aktie von -0,240 USD in den Büchern gestanden.

Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 7 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 166,4 Millionen EUR für trivago, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 160,5 Millionen USD erzielt wurde.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 6 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Verlust von -0,002 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier -0,370 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt von insgesamt 535,1 Millionen EUR aus im Gegensatz zu 498,5 Millionen USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at