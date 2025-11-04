Ausblick: Tronox legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Tronox lässt sich am 05.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Tronox die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

10 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,225 USD aus. Im Vorjahresquartal waren -0,160 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Das vergangene Quartal soll Tronox mit einem Umsatz von insgesamt 736,3 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 8 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 804,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 8,42 Prozent verringert.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 10 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Verlust von -0,773 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier -0,310 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 9 Analysten im Schnitt von insgesamt 2,91 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 3,07 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at