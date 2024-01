Ausblick: Tryg A-S verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Tryg A-S gibt am 25.01.2024 die Zahlen für das am 31.12.2023 abgelaufene Quartal bekannt.

6 Analysten schätzen im Schnitt, dass Tryg A-S im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,74 DKK je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 1,69 DKK je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite erwarten 4 Analysten ein Plus von 2,69 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 9,29 Milliarden DKK. Im Vorjahreszeitraum waren noch 9,04 Milliarden DKK in den Büchern gestanden.

Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 16 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 6,16 DKK im Vergleich zu 3,47 DKK im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 8 Analysten durchschnittlich bei 36,99 Milliarden DKK, gegenüber vorherig erwirtschafteten 33,94 Milliarden DKK.

Redaktion finanzen.at