Tsumura Aktie
WKN: 866699 / ISIN: JP3535800001
|
09.11.2025 07:01:06
Ausblick: Tsumura veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Tsumura wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 10.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.
1 Analyst schätzt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 90,93 JPY je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 9,21 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 83,26 JPY je Aktie erzielt worden waren.
3 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 1,50 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 45,38 Milliarden JPY. Dementsprechend gehen die Experten bei Tsumura für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 46,06 Milliarden JPY aus.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 5 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 332,46 JPY aus, während im Vorjahreszeitraum 427,15 JPY vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 190,40 Milliarden JPY in den Büchern stehen werden, gegenüber 181,09 Milliarden JPY im Vorjahr.
