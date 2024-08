Ausblick: Turkiye Garanti Bankasi AS (spons ADRs) stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Turkiye Garanti Bankasi AS (spons ADRs) wird am 30.07.2024 die Bücher zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,150 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,210 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

1 Analyst rechnet mit einem Umsatz von 1,64 Milliarden USD gegenüber 3,45 Milliarden USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 52,49 Prozent.

Insgesamt erwarten 8 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 0,733 USD je Aktie, gegenüber 0,860 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 5 Analysten durchschnittlich auf 7,20 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 14,02 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at