TWF a Aktie

WKN DE: A40EF5 / ISIN: US87318A1016

WKN DE: A40EF5 / ISIN: US87318A1016

11.11.2025 07:01:06

Ausblick: TWFG A legt Quartalsergebnis vor

TWFG A präsentiert am 12.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Die Schätzungen von 8 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,182 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte TWFG A 0,080 USD je Aktie eingenommen.

4 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 64,1 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 17,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 54,6 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 8 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 0,701 USD, gegenüber 0,190 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 6 Analysten durchschnittlich auf 239,8 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 203,4 Millionen USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at

