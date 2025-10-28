Erste Schätzungen: TWFG A verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

TWFG A lässt sich voraussichtlich am 12.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird TWFG A die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

8 Analysten schätzen im Schnitt, dass TWFG A im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,182 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,080 USD je Aktie gewesen.

Die Schätzungen von 4 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 64,1 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 17,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 54,6 Millionen USD in den Büchern standen.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 8 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 0,701 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 0,190 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 6 Analysten durchschnittlich auf 239,8 Millionen USD, gegenüber 203,4 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at