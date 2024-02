Ausblick: Twin River Worldwide präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Twin River Worldwide lässt sich am 21.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Twin River Worldwide die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offenlegen.

9 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -0,554 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -8,870 USD je Aktie erzielt worden.

Die Schätzungen von 9 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 623,3 Millionen USD – ein Plus von 8,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Twin River Worldwide 576,7 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 7 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 1,12 USD je Aktie, gegenüber -7,320 USD je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 9 Analysten durchschnittlich bei 2,46 Milliarden USD. Im Fiskaljahr zuvor waren 2,26 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at