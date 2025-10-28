Ausblick: Tyler Technologies verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Tyler Technologies wird am 29.10.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzungen von 18 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 2,86 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 1,74 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal soll Tyler Technologies im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 594,3 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 16 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 543,3 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 9,38 Prozent gesteigert.

Insgesamt erwarten 18 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 11,35 USD je Aktie, gegenüber 6,05 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 17 Analysten durchschnittlich auf 2,35 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 2,14 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

