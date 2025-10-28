Ausblick: UDR stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

UDR lässt sich am 29.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird UDR die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

9 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,131 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,060 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

UDR soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 429,9 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 13 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 420,2 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Die Erwartungen von 9 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 0,594 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,260 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 16 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 1,70 Milliarden USD, gegenüber 1,67 Milliarden USD im Vorjahr.

