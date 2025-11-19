Ausblick: UGI veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

UGI äußert sich am 20.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

3 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von -0,356 USD. Das entspräche einem Gewinn von 71,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als -1,270 USD erwirtschaftet wurden.

Im abgelaufenen Quartal soll UGI nach der Prognose von 1 Analyst 1,52 Milliarden USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 22,71 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,24 Milliarden USD umgesetzt worden.

Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 3 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 3,17 USD im Vergleich zu 1,25 USD im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 7,61 Milliarden USD, gegenüber 7,21 Milliarden USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at