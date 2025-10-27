Ausblick: Ultra Clean legt Quartalsergebnis vor

Ultra Clean lässt sich am 28.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Ultra Clean die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

4 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,218 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,050 USD je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal soll Ultra Clean mit einem Umsatz von insgesamt 505,2 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 4 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 540,4 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 6,51 Prozent verringert.

Insgesamt erwarten 4 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 1,01 USD je Aktie, gegenüber 0,520 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 4 Analysten durchschnittlich auf 2,05 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 2,10 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at