Ausblick: Ultragenyx Pharmaceutical gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Ultragenyx Pharmaceutical wird am 04.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorstellen.

19 Analysten schätzen, dass im abgelaufenen Quartal im Schnitt ein Ergebnis von -1,234 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 11,86 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -1,400 USD je Aktie erzielt worden waren.

Auf der Umsatzseite soll Ultragenyx Pharmaceutical 16 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 166,8 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 19,60 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Ultragenyx Pharmaceutical 139,5 Millionen USD umsetzen können.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 21 Analysten im Durchschnitt einen Verlust je Aktie von -4,994 USD, gegenüber -6,290 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 19 Analysten durchschnittlich auf 657,4 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 560,2 Millionen USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at