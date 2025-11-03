Ultragenyx Pharmaceutical Aktie

Ultragenyx Pharmaceutical für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1XCY0 / ISIN: US90400D1081

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
03.11.2025 07:01:06

Ausblick: Ultragenyx Pharmaceutical gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Ultragenyx Pharmaceutical wird am 04.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorstellen.

19 Analysten schätzen, dass im abgelaufenen Quartal im Schnitt ein Ergebnis von -1,234 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 11,86 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -1,400 USD je Aktie erzielt worden waren.

Auf der Umsatzseite soll Ultragenyx Pharmaceutical 16 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 166,8 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 19,60 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Ultragenyx Pharmaceutical 139,5 Millionen USD umsetzen können.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 21 Analysten im Durchschnitt einen Verlust je Aktie von -4,994 USD, gegenüber -6,290 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 19 Analysten durchschnittlich auf 657,4 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 560,2 Millionen USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Ultragenyx Pharmaceutical Incmehr Nachrichten

Analysen zu Ultragenyx Pharmaceutical Incmehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Ultragenyx Pharmaceutical Inc 29,80 0,00% Ultragenyx Pharmaceutical Inc

Letzte Top-Ranking Nachrichten

02.11.25 Oktober 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
02.11.25 KW 44: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
02.11.25 Bitcoin, Ether & Co. im Oktober 2025: Monatsbilanz der Kryptowährungen
01.11.25 Oktober 2025: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien
01.11.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX letztlich mit freundlichem Start in den November -- US-Börsen uneins -- Börsen in Fernost letztlich höher
Der heimische Aktienmarkt begann den neuen Monat mit Aufschlägen. Der deutsche Markt zeigte sich am ersten Handelstag im November ebenso freundlich. Die US-Börsen weisen unterschiedliche Vorzeichen aus. An den asiatischen Aktienmärkten ging es am Montag unterdessen ebenfalls nach oben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen