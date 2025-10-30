Ausblick: Unicaja Banco präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Unicaja Banco stellt am 31.10.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,060 EUR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Unicaja Banco ebenfalls ein EPS von 0,060 EUR je Aktie vermeldet.

Das vergangene Quartal soll Unicaja Banco mit einem Umsatz von insgesamt 508,1 Millionen EUR abgeschlossen haben – das erwarten 9 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 825,4 Millionen EUR erwirtschaftet worden waren, um 38,44 Prozent verringert.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 18 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,237 EUR aus, während im Vorjahreszeitraum 0,220 EUR vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 16 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2,07 Milliarden EUR in den Büchern stehen werden, gegenüber 3,32 Milliarden EUR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at