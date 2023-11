Ausblick: United Insurance veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

United Insurance lässt sich am 13.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird United Insurance die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf -0,150 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -1,340 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz geht 1 Analyst für das vergangene Quartal von 135,9 Millionen USD aus – eine Minderung von 46,74 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte United Insurance einen Umsatz von 255,2 Millionen USD eingefahren.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr hat 1 Analyst seine Schätzung abgegeben. Der Experte erwartet einen Verlust von -0,700 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier -9,850 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz geht 1 Analyst von insgesamt 734,1 Millionen USD aus im Gegensatz zu 1,12 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at