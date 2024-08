Ausblick: Universal Technical Institute präsentiert Quartalsergebnisse

Universal Technical Institute präsentiert in der am 06.08.2024 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2024 endete.

Die Schätzungen von 6 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,065 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Universal Technical Institute -0,050 USD je Aktie verloren.

In Sachen Umsatz gehen 6 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 172,9 Millionen USD aus – eine Steigerung von 12,77 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Universal Technical Institute einen Umsatz von 153,3 Millionen USD eingefahren.

Für das Fiskaljahr erwarten 6 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,705 USD im Vergleich zu 0,130 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 6 Analysten durchschnittlich bei 724,6 Millionen USD, gegenüber 607,4 Millionen USD ein Jahr zuvor.

