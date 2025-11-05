Unusual Machines Aktie
05.11.2025 07:01:06
Ausblick: Unusual Machines stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Unusual Machines lädt am 06.11.2025 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
3 Analysten schätzen, dass im abgelaufenen Quartal im Schnitt ein Ergebnis von -0,017 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 94,33 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -0,300 USD je Aktie erzielt worden waren.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 3 Analysten ein Plus von 75,82 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 2,7 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,5 Millionen USD umgesetzt.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 3 Analysten im Schnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,537 USD, gegenüber -3,840 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 3 Analysten im Durchschnitt 10,9 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 5,6 Millionen USD generiert worden waren.
