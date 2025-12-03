UP Fintech a Aktie
WKN DE: A2PFTG / ISIN: US91531W1062
03.12.2025 07:01:06
Ausblick: UP Fintech A öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
UP Fintech A wird am 04.12.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.
3 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,222 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,110 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll UP Fintech A in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 31,38 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 132,8 Millionen USD im Vergleich zu 101,1 Millionen USD im Vorjahresquartal.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 12 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 0,780 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 0,360 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 11 Analysten im Schnitt von insgesamt 516,6 Millionen USD aus im Gegensatz zu 391,5 Millionen USD Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
