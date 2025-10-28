Urban Edge Properties When Issued Aktie

WKN DE: A12HHQ / ISIN: US91704F1049

28.10.2025 07:01:06

Ausblick: Urban Edge Properties When Issued vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Urban Edge Properties When Issued wird am 29.10.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.

4 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,098 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,070 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

3 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 8,16 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 112,4 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 103,3 Millionen USD aus.

Die Erwartungen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 0,419 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,600 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 4 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 431,9 Millionen USD, gegenüber 445,0 Millionen USD im Vorjahr.

