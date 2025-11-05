UroGen Pharma Aktie

UroGen Pharma für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2DTCV / ISIN: IL0011407140

05.11.2025 07:01:06

Ausblick: UroGen Pharma verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

UroGen Pharma wird am 06.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

In Sachen EPS gehen 8 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -0,692 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte UroGen Pharma noch -0,550 USD je Aktie verloren.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 8 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 28,85 Prozent auf 32,5 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte UroGen Pharma noch 25,2 Millionen USD umgesetzt.

Für das Fiskaljahr erwarten 8 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -3,178 USD im Vergleich zu -2,960 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 8 Analysten durchschnittlich bei 119,7 Millionen USD, gegenüber 90,4 Millionen USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at

