UWM a Aktie
WKN DE: A2QFQA / ISIN: US91823B1098
|
05.11.2025 07:01:06
Ausblick: UWM A zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
UWM A wird am 06.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2025 abgelaufen ist.
Die Schätzungen von 8 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,074 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,060 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite soll UWM A 3 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 654,8 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 32,67 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte UWM A 972,5 Millionen USD umsetzen können.
Für das Fiskaljahr rechnen 9 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,193 USD im Vergleich zu 0,130 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 2,43 Milliarden USD, gegenüber 2,46 Milliarden USD im vorigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
