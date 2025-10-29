Ausblick: Valaris legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Valaris präsentiert in der am 30.10.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

13 Analysten schätzen, dass Valaris für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,02 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,880 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite soll Valaris 12 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 567,5 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 11,76 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Valaris 643,1 Millionen USD umsetzen können.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 11 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,17 USD aus. Im Vorjahr waren 5,12 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 15 Analysten im Durchschnitt 2,28 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 2,36 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at