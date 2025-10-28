Ausblick: Valmet stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Valmet veröffentlicht am 29.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

In Sachen EPS gehen 8 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,525 EUR je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Valmet noch 0,370 EUR je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite soll Valmet 8 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 1,31 Milliarden EUR verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 1,32 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Valmet 1,30 Milliarden EUR umsetzen können.

Die Erwartungen von 11 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,05 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 1,52 EUR je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 10 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 5,27 Milliarden EUR, gegenüber 5,36 Milliarden EUR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at