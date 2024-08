Ausblick: Valvoline präsentiert Quartalsergebnisse

Valvoline wird sich am 07.08.2024 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2024 beendeten Quartals äußern.

Die Schätzungen von 10 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,475 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 25,00 Prozent erhöht. Damals waren 0,380 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 10 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 425,2 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 13,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 376,2 Millionen USD in den Büchern standen.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 11 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 1,59 USD je Aktie, gegenüber -0,940 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 11 Analysten durchschnittlich bei 1,63 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 1,44 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at