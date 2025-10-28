Ausblick: Varonis Systems legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Varonis Systems wird am 28.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Prognosen von 20 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,059 USD je Aktie gegenüber -0,160 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite soll Varonis Systems 18 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 166,2 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 12,23 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Varonis Systems 148,1 Millionen USD umsetzen können.

Für das Fiskaljahr erwarten 19 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,129 USD im Vergleich zu -0,860 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 19 Analysten durchschnittlich bei 624,9 Millionen USD, gegenüber 551,0 Millionen USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at