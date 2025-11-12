Vaxart Aktie
Ausblick: Vaxart stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Vaxart wird am 13.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2025 abgelaufen ist.
Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf -0,070 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,060 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz geht 1 Analyst von einem Zuwachs von 713,39 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegt die Prognose bei 40,1 Millionen USD gegenüber 4,9 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnet 1 Analyst mit einem Verlust von -0,260 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Verlust von -0,330 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxiert 1 Analyst auf 141,3 Millionen USD, gegenüber 28,7 Millionen USD im Vorjahr.
