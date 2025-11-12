Ausblick: Vecima Networks legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Vecima Networks stellt am 13.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Im Schnitt gehen 4 Analysten von einem Verlust von -0,049 CAD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,090 CAD je Aktie erzielt worden.

Die Schätzungen von 3 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 70,0 Millionen CAD aus – das entspräche einem Minus von 14,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 81,9 Millionen CAD in den Büchern standen.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 4 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,365 CAD, gegenüber -0,730 CAD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 4 Analysten im Durchschnitt 317,0 Millionen CAD, nachdem im Vorjahr 285,9 Millionen CAD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at