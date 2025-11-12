Vecima Networks Aktie
WKN DE: A0LEWY / ISIN: CA92241Y1016
|
12.11.2025 07:01:06
Ausblick: Vecima Networks legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Vecima Networks stellt am 13.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.
Im Schnitt gehen 4 Analysten von einem Verlust von -0,049 CAD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,090 CAD je Aktie erzielt worden.
Die Schätzungen von 3 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 70,0 Millionen CAD aus – das entspräche einem Minus von 14,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 81,9 Millionen CAD in den Büchern standen.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 4 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,365 CAD, gegenüber -0,730 CAD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 4 Analysten im Durchschnitt 317,0 Millionen CAD, nachdem im Vorjahr 285,9 Millionen CAD generiert worden waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Vecima Networks IncShsmehr Nachrichten
|
07:01
|Ausblick: Vecima Networks legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
24.09.25
|Ausblick: Vecima Networks verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
14.05.25
|Ausblick: Vecima Networks informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
Analysen zu Vecima Networks IncShsmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Vecima Networks IncShs
|5,95
|-2,46%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerEnde des US-Shutdowns in Sicht: US-Börsen mit unterschiedlichen Vorzeichen -- ATX letztlich mit Rückenwind -- DAX schließlich erneut mit Gewinnen -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich höher
Am heimischen Aktienmarkt waren Gewinne zu sehen. Der deutsche Aktienmarkt zeigte sich ebenfalls mit Aufschlägen. Die US-Börsen notieren zur Wochenmitte auf unterschiedlichem Terrain. In Fernost ging es mehrheitlich leicht aufwärts.