Ausblick: Velocity Financial veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Velocity Financial wird am 02.05.2024 das Zahlenwerk zum am 31.03.2024 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

4 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,390 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 18,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,330 USD erwirtschaftet wurden.

Auf der Umsatzseite erwartet 1 Analyst ein Minus von 39,39 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Der Experte prognostiziert einen Umsatz von 46,2 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 76,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Insgesamt erwarten 4 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 1,63 USD je Aktie, gegenüber 1,60 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 2 Analysten durchschnittlich auf 164,3 Millionen USD fest. Im Vorjahr waren noch 338,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at