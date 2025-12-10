Ausblick: Vera Bradley stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Vera Bradley präsentiert am 11.12.2025 die Bilanzzahlen zum am 31.10.2025 beendeten Jahresviertel.

1 Analyst schätzt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von -0,110 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 76,09 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -0,460 USD je Aktie erzielt worden waren.

Das vergangene Quartal soll Vera Bradley mit einem Umsatz von insgesamt 61,7 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwartet 1 Analyst. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 80,6 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 23,44 Prozent verringert.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 1 Analyst ein Verlust je Aktie von -0,480 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es -2,150 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzt 1 Analyst , dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 261,5 Millionen USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 372,0 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at