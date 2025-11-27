Erste Schätzungen: Vera Bradley öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Vera Bradley wird voraussichtlich am 11.12.2025 das Zahlenwerk zum am 31.10.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Verlust von -0,110 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,460 USD je Aktie erzielt worden.

Die Schätzung von 1 Analyst bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal beläuft sich auf 61,7 Millionen USD – ein Minus von 23,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Vera Bradley 80,6 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 1 Analyst ein Verlust je Aktie von -0,480 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es -2,150 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzt 1 Analyst , dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 261,5 Millionen USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 372,0 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at