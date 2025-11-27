Vera Bradley Aktie
WKN DE: A1C7RU / ISIN: US92335C1062
|
27.11.2025 06:21:33
Erste Schätzungen: Vera Bradley öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Vera Bradley wird voraussichtlich am 11.12.2025 das Zahlenwerk zum am 31.10.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Verlust von -0,110 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,460 USD je Aktie erzielt worden.
Die Schätzung von 1 Analyst bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal beläuft sich auf 61,7 Millionen USD – ein Minus von 23,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Vera Bradley 80,6 Millionen USD erwirtschaften konnte.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 1 Analyst ein Verlust je Aktie von -0,480 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es -2,150 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzt 1 Analyst , dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 261,5 Millionen USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 372,0 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Vera Bradley Incmehr Nachrichten
|
27.11.25
|Erste Schätzungen: Vera Bradley öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
10.09.25
|Ausblick: Vera Bradley informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
10.06.25
|Ausblick: Vera Bradley informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)