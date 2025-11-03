Veracyte Aktie

WKN DE: A1W7EA / ISIN: US92337F1075

03.11.2025 07:01:06

Ausblick: Veracyte präsentiert Quartalsergebnisse

Veracyte präsentiert in der am 04.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Die Prognosen von 12 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,321 USD. Dies würde einem Zuwachs von 68,95 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Veracyte 0,190 USD je Aktie vermeldete.

12 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 7,86 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 115,9 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Veracyte für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 125,0 Millionen USD aus.

Der Ausblick von 12 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,42 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,310 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 13 Analysten auf durchschnittlich 500,2 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 445,8 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at

