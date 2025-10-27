Ausblick: Veralto zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Veralto wird am 28.10.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

16 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,947 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,880 USD je Aktie erzielt worden.

15 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 6,42 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 1,31 Milliarden USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 1,40 Milliarden USD aus.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 18 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 3,78 USD aus. Im Vorjahr waren 3,34 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 16 Analysten im Durchschnitt 5,50 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 5,19 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at