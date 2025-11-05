Vericel Aktie
WKN DE: A12FU4 / ISIN: US92346J1088
|
05.11.2025 07:01:06
Ausblick: Vericel verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Vericel wird am 06.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.
8 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von -0,006 USD. Das entspräche einem Gewinn von 70,0 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als -0,020 USD erwirtschaftet wurden.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 8 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 11,48 Prozent auf 64,6 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 57,9 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 8 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,193 USD, wohingegen im Vorjahr noch 0,200 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 8 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 275,2 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 237,2 Millionen USD waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Vericel Corpmehr Nachrichten
|
05.11.25
|Ausblick: Vericel verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
30.07.25
|Ausblick: Vericel veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Vericel Corpmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Vericel Corp
|33,40
|4,38%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.