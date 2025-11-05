Vericel Aktie

05.11.2025 07:01:06

Ausblick: Vericel verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Vericel wird am 06.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

8 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von -0,006 USD. Das entspräche einem Gewinn von 70,0 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als -0,020 USD erwirtschaftet wurden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 8 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 11,48 Prozent auf 64,6 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 57,9 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 8 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,193 USD, wohingegen im Vorjahr noch 0,200 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 8 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 275,2 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 237,2 Millionen USD waren.

