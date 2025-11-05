Veritone Aktie
WKN DE: A2DR5Y / ISIN: US92347M1009
|
05.11.2025 07:01:06
Ausblick: Veritone mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Veritone wird am 06.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
5 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -0,148 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,570 USD je Aktie erzielt worden.
Veritone soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 28,6 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 5 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 30,15 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 22,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Der Ausblick von 5 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,702 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,980 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 5 Analysten auf durchschnittlich 108,2 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 92,6 Millionen USD in den Büchern standen.
Aktien in diesem Artikel
|Veritone Inc Registered Shs
|5,31
|-4,67%
