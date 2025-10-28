Ausblick: Verra Mobility A informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Verra Mobility A präsentiert in der am 29.10.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Die Schätzungen von 7 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,342 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,210 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 6 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 237,7 Millionen USD – ein Plus von 5,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Verra Mobility A 225,6 Millionen USD erwirtschaften konnte.

7 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,32 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 0,190 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 7 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 931,2 Millionen USD, gegenüber 879,2 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at