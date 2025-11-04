Ausblick: Vestas Wind Systems A-S Un zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Vestas Wind Systems A-S Un äußert sich am 05.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Im Durchschnitt erwarten 10 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,082 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,050 USD je Aktie vermeldet.

15 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 10,84 Prozent auf 6,30 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5,69 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 26 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,278 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,180 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 25 Analysten von durchschnittlich 22,13 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 18,71 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at