WKN: 857621 / ISIN: US9182041080

27.10.2025 07:01:06

Ausblick: VF veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

VF äußert sich am 28.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

20 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,427 USD gegenüber 0,130 USD im Vorjahresquartal.

19 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 2,73 Milliarden USD gegenüber 2,77 Milliarden USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 1,17 Prozent.

Insgesamt erwarten 21 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 0,738 USD je Aktie, gegenüber -0,480 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 19 Analysten durchschnittlich auf 9,56 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 9,53 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

