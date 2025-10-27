V.F Aktie
WKN: 857621 / ISIN: US9182041080
|
27.10.2025 07:01:06
Ausblick: VF veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
VF äußert sich am 28.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.
20 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,427 USD gegenüber 0,130 USD im Vorjahresquartal.
19 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 2,73 Milliarden USD gegenüber 2,77 Milliarden USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 1,17 Prozent.
Insgesamt erwarten 21 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 0,738 USD je Aktie, gegenüber -0,480 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 19 Analysten durchschnittlich auf 9,56 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 9,53 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu V.F. Corp.mehr Nachrichten
|
28.10.25
|Pluszeichen in New York: S&P 500 beendet die Sitzung weit in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
28.10.25
|S&P 500 aktuell: Das macht der S&P 500 am Dienstagnachmittag (finanzen.at)
|
28.10.25
|Starker Wochentag in New York: S&P 500 verbucht am Dienstagmittag Zuschläge (finanzen.at)
|
27.10.25
|Ausblick: VF veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
24.10.25
|S&P 500-Wert VF-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in VF von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
17.10.25