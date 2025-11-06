ViaSat Aktie
WKN: 908189 / ISIN: US92552V1008
|
06.11.2025 07:01:06
Ausblick: ViaSat öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
ViaSat wird am 07.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorstellen.
6 Analysten schätzen im Schnitt, dass ViaSat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,496 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -1,070 USD je Aktie gewesen.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll ViaSat in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,43 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 1,15 Milliarden USD im Vergleich zu 1,12 Milliarden USD im Vorjahresquartal.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 5 Analysten im Schnitt mit einem Verlust von -1,882 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Verlust von -4,480 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 7 Analysten durchschnittlich auf 4,67 Milliarden USD, gegenüber 4,52 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu ViaSat Inc.mehr Nachrichten
|
06.11.25
|Ausblick: ViaSat öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
05.08.25
|Ausblick: ViaSat zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
19.05.25
|Ausblick: ViaSat informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
Analysen zu ViaSat Inc.mehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|ViaSat Inc.
|30,46
|-1,81%