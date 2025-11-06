Ausblick: ViaSat öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

ViaSat wird am 07.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorstellen.

6 Analysten schätzen im Schnitt, dass ViaSat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,496 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -1,070 USD je Aktie gewesen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll ViaSat in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,43 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 1,15 Milliarden USD im Vergleich zu 1,12 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 5 Analysten im Schnitt mit einem Verlust von -1,882 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Verlust von -4,480 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 7 Analysten durchschnittlich auf 4,67 Milliarden USD, gegenüber 4,52 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at