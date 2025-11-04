Ausblick: Viemed Healthcare stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Viemed Healthcare öffnet am 05.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal.

1 Analyst erwartet einen Gewinn je Aktie von 0,090 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,100 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend erwartet 1 Analyst einen Zuwachs von 24,14 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegt die Erwartung bei 72,0 Millionen USD gegenüber 58,0 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 2 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 0,425 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 0,280 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt von insgesamt 273,6 Millionen USD aus im Gegensatz zu 224,3 Millionen USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at