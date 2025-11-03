Vijaya Diagnostic Centre Aktie

Vijaya Diagnostic Centre für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3C9EY / ISIN: INE043W01024

03.11.2025 07:01:06

Ausblick: Vijaya Diagnostic Centre zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Vijaya Diagnostic Centre wird am 04.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

3 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 4,39 INR aus. Im letzten Jahr hatte Vijaya Diagnostic Centre einen Gewinn von 4,09 INR je Aktie eingefahren.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Vijaya Diagnostic Centre in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,00 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 9 Analysten durchschnittlich bei 2,07 Milliarden INR im Vergleich zu 1,83 Milliarden INR im Vorjahresquartal.

Die Schätzungen von 12 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 17,28 INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 13,95 INR einfahren können. Beim Umsatz gehen 10 Analysten von durchschnittlich 8,05 Milliarden INR aus, nachdem im Vorjahr 6,81 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
