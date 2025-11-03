Vijaya Diagnostic Centre Aktie
WKN DE: A3C9EY / ISIN: INE043W01024
|
03.11.2025 07:01:06
Ausblick: Vijaya Diagnostic Centre zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Vijaya Diagnostic Centre wird am 04.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.
3 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 4,39 INR aus. Im letzten Jahr hatte Vijaya Diagnostic Centre einen Gewinn von 4,09 INR je Aktie eingefahren.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Vijaya Diagnostic Centre in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,00 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 9 Analysten durchschnittlich bei 2,07 Milliarden INR im Vergleich zu 1,83 Milliarden INR im Vorjahresquartal.
Die Schätzungen von 12 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 17,28 INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 13,95 INR einfahren können. Beim Umsatz gehen 10 Analysten von durchschnittlich 8,05 Milliarden INR aus, nachdem im Vorjahr 6,81 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Vijaya Diagnostic Centre Limited Registered Shs 144A Reg Smehr Nachrichten
|
03.11.25
|Ausblick: Vijaya Diagnostic Centre zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
27.07.25
|Ausblick: Vijaya Diagnostic Centre legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
11.05.25
|Ausblick: Vijaya Diagnostic Centre legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Vijaya Diagnostic Centre Limited Registered Shs 144A Reg Smehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Vijaya Diagnostic Centre Limited Registered Shs 144A Reg S
|1 018,35
|2,86%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX letztlich mit freundlichem Start in den November -- US-Börsen zum Handelsende uneins -- Börsen in Fernost letztlich höher
Der heimische Aktienmarkt begann den neuen Monat mit Aufschlägen. Der deutsche Markt zeigte sich am ersten Handelstag im November ebenso freundlich. Die US-Börsen wiesen unterschiedliche Vorzeichen aus. An den asiatischen Aktienmärkten ging es am Montag unterdessen ebenfalls nach oben.