Ausblick: Vince zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Vince lässt sich am 18.06.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Vince die Bilanz zum am 30.04.2024 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf -0,300 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,030 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Vince soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 58,2 Millionen USD abgeschlossen haben – davon geht 1 Analyst aus. Das entspricht einem Abschlag von 9,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 64,1 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Für das laufende Fiskaljahr erwartet 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 0,010 USD, wohingegen im Vorjahr noch 2,04 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzt 1 Analyst , dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 297,8 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 292,9 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.at