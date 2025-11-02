Viper Energy Incorporation Registered Shs Aktie

Viper Energy Incorporation Registered Shs für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A41F4Y / ISIN: US64361Q1013

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
02.11.2025 07:01:06

Ausblick: Viper Energy zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Viper Energy wird am 03.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Prognosen von 15 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,376 USD je Aktie gegenüber 0,520 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Die Schätzungen von 13 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 403,5 Millionen USD – ein Plus von 93,86 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Viper Energy 208,2 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 15 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,64 USD, gegenüber 3,82 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 14 Analysten auf durchschnittlich 1,40 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 853,6 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Viper Energy Incorporation Registered Shsmehr Nachrichten

Analysen zu Viper Energy Incorporation Registered Shsmehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Viper Energy Incorporation Registered Shs 32,10 -0,31% Viper Energy Incorporation Registered Shs

Letzte Top-Ranking Nachrichten

02.11.25 Oktober 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
02.11.25 KW 44: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
02.11.25 Bitcoin, Ether & Co. im Oktober 2025: Monatsbilanz der Kryptowährungen
01.11.25 Oktober 2025: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien
01.11.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

Börsen in Fernost ziehen an
An den asiatischen Aktienmärkten geht es am Montag nach oben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen