Ausblick: Viper Energy zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Viper Energy wird am 03.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Prognosen von 15 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,376 USD je Aktie gegenüber 0,520 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Die Schätzungen von 13 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 403,5 Millionen USD – ein Plus von 93,86 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Viper Energy 208,2 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 15 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,64 USD, gegenüber 3,82 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 14 Analysten auf durchschnittlich 1,40 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 853,6 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at