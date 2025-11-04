Ausblick: Vir Biotechnology legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Vir Biotechnology präsentiert am 05.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

9 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,844 USD gegenüber -1,560 USD im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 7 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 16,81 Prozent auf 2,0 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,4 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 10 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -3,250 USD, während im vorherigen Jahr noch -3,830 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 9 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 11,5 Millionen USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 74,2 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.at