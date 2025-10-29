Ausblick: Viridien legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Viridien wird am 30.10.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,210 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -1,320 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Laut einer Schätzung von 2 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 277,5 Millionen USD betragen, verglichen mit 199,4 Millionen EUR im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 4 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 9,40 USD, gegenüber 6,44 EUR je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 5 Analysten im Durchschnitt 1,15 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 1,12 Milliarden EUR generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at