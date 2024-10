Ausblick: Virtu Financial A präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Virtu Financial A gibt am 24.10.2024 die Zahlen für das am 30.09.2024 abgelaufene Quartal bekannt.

9 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,791 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,630 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 7 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 379,2 Millionen USD – ein Minus von 35,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Virtu Financial A 585,2 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Für das Fiskaljahr rechnen 9 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 3,09 USD im Vergleich zu 1,42 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 8 Analysten durchschnittlich bei 1,50 Milliarden USD, gegenüber 2,13 Milliarden USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at