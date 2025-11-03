Vishay Precision Group Aktie

WKN DE: A1C1AL / ISIN: US92835K1034

03.11.2025 07:01:06

Ausblick: Vishay Precision Group verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Vishay Precision Group wird am 04.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Im Schnitt gehen 2 Analysten von einem Gewinn von 0,200 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,100 USD je Aktie erzielt worden.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 76,6 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 1,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 75,7 Millionen USD in den Büchern standen.

Die Erwartungen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 0,649 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,740 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 2 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 301,8 Millionen USD, gegenüber 306,5 Millionen USD im Vorjahr.

