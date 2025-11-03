Vishay Precision Group Aktie
WKN DE: A1C1AL / ISIN: US92835K1034
|
03.11.2025 07:01:06
Ausblick: Vishay Precision Group verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Vishay Precision Group wird am 04.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
Im Schnitt gehen 2 Analysten von einem Gewinn von 0,200 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,100 USD je Aktie erzielt worden.
Die Schätzungen von 2 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 76,6 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 1,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 75,7 Millionen USD in den Büchern standen.
Die Erwartungen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 0,649 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,740 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 2 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 301,8 Millionen USD, gegenüber 306,5 Millionen USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Vishay Precision Group Incmehr Nachrichten
|
07:01
|Ausblick: Vishay Precision Group verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
20.10.25
|Erste Schätzungen: Vishay Precision Group legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
04.08.25
|Ausblick: Vishay Precision Group stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
21.07.25
|Erste Schätzungen: Vishay Precision Group präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
05.05.25
|Ausblick: Vishay Precision Group präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)